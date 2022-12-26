ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 25.12.2022
Происшествия
26.12.2022 15:48
Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 25.12.2022
11:41 Перекресток улиц Колхозная и 40 лет Победы Центральный ВО
12:27 Перекресток улиц Ялтинская и Селезнева Карасунский ВО
14:02 Перекресток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО
15:02 Перекресток улиц Офицерская и Коммунаров Центральный ВО
16:05 Улица Северная, 450 Центральный ВО
18:10 Перекресток улиц 1 Мая и Россинского Прикубанский ВО
19:46 Перекресток улиц Российская и Солнечная Прикубанский ВО
01:27 Перекресток улиц Красных партизан и Аэродромная Западный ВО
02:19 Перекресток улиц 1 Мая и пер: Гаражный Прикубанский ВО
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