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ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 25.12.2022

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dtp-krasnodara-s-kamer-edds-za-25-12-2022
ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 25.12.2022

Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 25.12.2022

11:41 Перекресток улиц Колхозная и 40 лет Победы Центральный ВО

12:27 Перекресток улиц Ялтинская и Селезнева Карасунский ВО

14:02 Перекресток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО

15:02 Перекресток улиц Офицерская и Коммунаров Центральный ВО

16:05 Улица Северная, 450 Центральный ВО

18:10 Перекресток улиц 1 Мая и Россинского Прикубанский ВО

19:46 Перекресток улиц Российская и Солнечная Прикубанский ВО

01:27 Перекресток улиц Красных партизан и Аэродромная Западный ВО

02:19 Перекресток улиц 1 Мая и пер: Гаражный Прикубанский ВО

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