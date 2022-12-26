ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 24.12.2022
Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 24.12.2022
09:03 Перекресток улиц Уральская и Симферопольская Карасунский ВО
10:21 Перекресток улиц Каляева и Кожевенная Западный ВО
11:07 Перекресток улиц Воровского и Бабушкина Западный ВО
12:58 Перекресток улиц Тихорецкая и Филатова Прикубанский ВО
14:24 Улица Дзержинского, 108/1 Прикубанский ВО
15:52 Перекресток улиц Российская и Тепличная Прикубанский ВО
16:09 Перекресток улиц Российская и Солнечная Прикубанский ВО
16:22 Перекресток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО
16:34 Перекресток улиц Постовая и Седина Центральный ВО
17:23 Перекресток улиц Московская и Зиповская Прикубанский ВО
18:56 Перекресток улиц Коммунаров и Одесская Центральный ВО
19:14 Улица Тургенева, 151 Прикубанский ВО
20:03 Перекресток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО
20:35 Улица Зиповская, 5 Центральный ВО
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