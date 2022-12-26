Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 24.12.2022

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dtp-krasnodara-s-kamer-edds-za-24-12-2022
ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 24.12.2022

Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 24.12.2022

09:03 Перекресток улиц Уральская и Симферопольская Карасунский ВО

10:21 Перекресток улиц Каляева и Кожевенная Западный ВО

11:07 Перекресток улиц Воровского и Бабушкина Западный ВО

12:58 Перекресток улиц Тихорецкая и Филатова Прикубанский ВО

14:24 Улица Дзержинского, 108/1 Прикубанский ВО

15:52 Перекресток улиц Российская и Тепличная Прикубанский ВО

16:09 Перекресток улиц Российская и Солнечная Прикубанский ВО

16:22 Перекресток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО

16:34 Перекресток улиц Постовая и Седина Центральный ВО

17:23 Перекресток улиц Московская и Зиповская Прикубанский ВО

18:56 Перекресток улиц Коммунаров и Одесская Центральный ВО

19:14 Улица Тургенева, 151 Прикубанский ВО

20:03 Перекресток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО

20:35 Улица Зиповская, 5 Центральный ВО

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре, двое детей пострадали
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Грузовик насмерть сбил пенсионерку на улице Московской в Краснодаре
Грузовик насмерть сбил пенсионерку на улице Московской в Краснодаре
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Горнолыжный сезон стартовал в Сочи: на курорте открылись первые трассы
Горнолыжный сезон стартовал в Сочи: на курорте открылись первые трассы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. «Мегафон» признали виновным в необоснованном повышении цен на тарифы
  3. В Краснодаре до 2 лет колонии грозит водителю, сбившему на переходе бабушку с тремя внуками
  4. До двух падающих звезд в минуту: звездопад Квадрантиды кубанцы увидят в ночь на 4 января
  5. Игроки ФК «Краснодар» вошли в рейтинг самых перспективных молодых футболистов мира
  6. Первый банкомат отечественного производства выпустили в России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях