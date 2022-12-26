ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 24.12.2022

Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 24.12.2022

09:03 Перекресток улиц Уральская и Симферопольская Карасунский ВО

10:21 Перекресток улиц Каляева и Кожевенная Западный ВО

11:07 Перекресток улиц Воровского и Бабушкина Западный ВО

12:58 Перекресток улиц Тихорецкая и Филатова Прикубанский ВО

14:24 Улица Дзержинского, 108/1 Прикубанский ВО

15:52 Перекресток улиц Российская и Тепличная Прикубанский ВО

16:09 Перекресток улиц Российская и Солнечная Прикубанский ВО

16:22 Перекресток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО

16:34 Перекресток улиц Постовая и Седина Центральный ВО

17:23 Перекресток улиц Московская и Зиповская Прикубанский ВО

18:56 Перекресток улиц Коммунаров и Одесская Центральный ВО

19:14 Улица Тургенева, 151 Прикубанский ВО

20:03 Перекресток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО

20:35 Улица Зиповская, 5 Центральный ВО