ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 23.12.2022
ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 23.12.2022
08:03 Перекресток улиц Сормовская и Дежнева Карасунский ВО
08:04 Перекресток улиц 40 лет Победы и Московская Прикубанский ВО
09:25 Перекресток улиц Братьев Игнатовых и Буденного Западный ВО
11:30 Перекресток улиц Академика Трубилина и Рылеева Прикубанский ВО
11:43 Перекресток улиц Уральская и Симферопольская Карасунский ВО
13:50 Перекресток улиц Одесская и Коммунаров Центральный ВО
14:22 Перекресток улиц Тихорецкая и пер: Веселый Прикубанский ВО
15:31 Перекресток улиц Дзержинского и Западный обход Прикубанский ВО
15:34 Перекресток улиц Постовая и Седина Западный ВО
15:48 Перекресток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО
17:21 Перекресток улиц Орджоникидзе и Коммунаров Центральный ВО
20:59 Перекресток улиц Восточно-Кругликовская и 40 лет Победы Прикубанский ВО
02:01 Перекресток улиц Солнечная и Российская Прикубанский ВО
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