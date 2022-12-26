ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 23.12.2022

ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 23.12.2022

08:03 Перекресток улиц Сормовская и Дежнева Карасунский ВО

08:04 Перекресток улиц 40 лет Победы и Московская Прикубанский ВО

09:25 Перекресток улиц Братьев Игнатовых и Буденного Западный ВО

11:30 Перекресток улиц Академика Трубилина и Рылеева Прикубанский ВО

11:43 Перекресток улиц Уральская и Симферопольская Карасунский ВО

13:50 Перекресток улиц Одесская и Коммунаров Центральный ВО

14:22 Перекресток улиц Тихорецкая и пер: Веселый Прикубанский ВО

15:31 Перекресток улиц Дзержинского и Западный обход Прикубанский ВО

15:34 Перекресток улиц Постовая и Седина Западный ВО

15:48 Перекресток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО

17:21 Перекресток улиц Орджоникидзе и Коммунаров Центральный ВО

20:59 Перекресток улиц Восточно-Кругликовская и 40 лет Победы Прикубанский ВО

02:01 Перекресток улиц Солнечная и Российская Прикубанский ВО