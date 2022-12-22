ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 21.12.2022

Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 21.12.2022.

11.09 Перекрёсток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО

11.19 Перекрёсток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО

12.20 Перекрёсток улиц Северная и Каляева Западный ВО

12.31 Перекрёсток улиц Тургенева и Атарбекова Прикубанский ВО