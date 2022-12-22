ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 21.12.2022
Происшествия
22.12.2022 17:25
Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 21.12.2022.
11.09 Перекрёсток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО
11.19 Перекрёсток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО
12.20 Перекрёсток улиц Северная и Каляева Западный ВО
12.31 Перекрёсток улиц Тургенева и Атарбекова Прикубанский ВО
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