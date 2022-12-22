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ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 21.12.2022

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dtp-krasnodara-s-kamer-edds-za-21-12-2022
ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 21.12.2022

Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 21.12.2022.

11.09 Перекрёсток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО

11.19 Перекрёсток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО

12.20 Перекрёсток улиц Северная и Каляева Западный ВО

12.31 Перекрёсток улиц Тургенева и Атарбекова Прикубанский ВО

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