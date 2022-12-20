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ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 19.12.2022

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dtp-krasnodara-s-kamer-edds-za-19-12-2022
ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 19.12.2022

Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 18.12.2022.

05:56 Перекрёсток улиц Суворова и Станкостроительная Западный ВО

07:08 Перекрёсток улицДзержинского и Гаврилова Западный ВО

08:19 Перекрёсток улиц40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО

09:39 Перекрёсток улиц Майкопская и Воронежская Центральный ВО

10:46 Перекрёсток улиц40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО

11:36 Перекрёсток улиц Октябрьская и Ленина Западный ВО

12:15 Перекрёсток улиц40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО

13:15 Перекрёсток улицДзержинского и Покрышкина Прикубанский ВО

13:16 Перекрёсток улицСадовая и МОПР Центральный ВО

13:30 Перекрёсток улицСадовая и МОПР Центральный ВО

14:18 Перекрёсток улицОрджоникидзе и Коммунаров Центральный ВО

15:16 Перекрёсток улицКрасных Партизан и Аэродромная Западный ВО

16:03 Улица Сормовская, 122 Карасунский ВО

21:48 Перекрёсток улицСадовая и МОПР Центральный ВО

23:30 Перекрёсток улицРоссийская и Петра Метальникова Прикубанский ВО

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