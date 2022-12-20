ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 19.12.2022
Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 18.12.2022.
05:56 Перекрёсток улиц Суворова и Станкостроительная Западный ВО
07:08 Перекрёсток улицДзержинского и Гаврилова Западный ВО
08:19 Перекрёсток улиц40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО
09:39 Перекрёсток улиц Майкопская и Воронежская Центральный ВО
10:46 Перекрёсток улиц40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО
11:36 Перекрёсток улиц Октябрьская и Ленина Западный ВО
12:15 Перекрёсток улиц40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО
13:15 Перекрёсток улицДзержинского и Покрышкина Прикубанский ВО
13:16 Перекрёсток улицСадовая и МОПР Центральный ВО
13:30 Перекрёсток улицСадовая и МОПР Центральный ВО
14:18 Перекрёсток улицОрджоникидзе и Коммунаров Центральный ВО
15:16 Перекрёсток улицКрасных Партизан и Аэродромная Западный ВО
16:03 Улица Сормовская, 122 Карасунский ВО
21:48 Перекрёсток улицСадовая и МОПР Центральный ВО
23:30 Перекрёсток улицРоссийская и Петра Метальникова Прикубанский ВО
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