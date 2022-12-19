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ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 18.12.2022

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dtp-krasnodara-s-kamer-edds-za-18-12-2022
ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 18.12.2022

Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 18.12.2022.

11.47   Перекрёсток улиц Красная и Головатого Западный ВО

12.07  Улица Тургенева, 18 Западный ВО

12.20  Перекрёсток улиц Северная и Коммунаров Центральный ВО

12.38  Перекрёсток улиц Красная и Бабушкина Центральный ВО

12.55  Перекрёсток улиц Горячеключевская и Ессентукская Карасунский ВО

12.58  Перекрёсток улиц Северная и Каляева Западный ВО

12.59  Улица Тургенева Сквер Фестивальный Прикубанский ВО

14.08  Улица 1 Мая. 167 Прикубанский ВО

14.42  Перекрёсток улиц Ставропольская и Ким Центральный ВО

15.02  Перекрёсток улиц Дзержинского и Кореновская Прикубанский ВО

17.05  Перекрёсток улиц Дзержинского и Новаторов Западный ВО

17.18  Перекрёсток улиц Ставропольская и Стеклотарный Центральный ВО

18.24  Улица А. Лукьяненко, 97 Прикубанский ВО

19.12  Перекрёсток улиц Будённого и Рашпилевская Западный ВО

20.03  Перекрёсток улиц Красных Партизан и Каляева Западный ВО

00.59  Перекрёсток улиц Восточно-Кругликовская и Черкасская Прикубанский ВО

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