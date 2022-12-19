ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 18.12.2022
Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 18.12.2022.
11.47 Перекрёсток улиц Красная и Головатого Западный ВО
12.07 Улица Тургенева, 18 Западный ВО
12.20 Перекрёсток улиц Северная и Коммунаров Центральный ВО
12.38 Перекрёсток улиц Красная и Бабушкина Центральный ВО
12.55 Перекрёсток улиц Горячеключевская и Ессентукская Карасунский ВО
12.58 Перекрёсток улиц Северная и Каляева Западный ВО
12.59 Улица Тургенева Сквер Фестивальный Прикубанский ВО
14.08 Улица 1 Мая. 167 Прикубанский ВО
14.42 Перекрёсток улиц Ставропольская и Ким Центральный ВО
15.02 Перекрёсток улиц Дзержинского и Кореновская Прикубанский ВО
17.05 Перекрёсток улиц Дзержинского и Новаторов Западный ВО
17.18 Перекрёсток улиц Ставропольская и Стеклотарный Центральный ВО
18.24 Улица А. Лукьяненко, 97 Прикубанский ВО
19.12 Перекрёсток улиц Будённого и Рашпилевская Западный ВО
20.03 Перекрёсток улиц Красных Партизан и Каляева Западный ВО
00.59 Перекрёсток улиц Восточно-Кругликовская и Черкасская Прикубанский ВО
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