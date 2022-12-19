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ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 17.12.2022

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dtp-krasnodara-s-kamer-edds-za-17-12-2022
ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 17.12.2022

Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС.

07:29 Перекресток улиц Офицерская и Ростовское Шоссе Центральный ВО

10:09 Перекресток улиц Бородинская и Почтовая Карасунский ВО

11:32 Перекресток улиц Тихорецкая и 2-й проезд Филатова Центральный ВО

12:08 Перекресток улиц Сормовская и Тюляева Карасунский ВО

12:10 Перекресток улиц Садовая и МОПРа Центральный ВО

12:36 Перекресток улиц Красных Партизан и Аэродромная Западный ВО

16:00 Перекресток улиц Восточно-Кругликовская и Школьная Прикубанский ВО

19:27 Перекресток улиц Будённого и Рашпилевская Западный ВО

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