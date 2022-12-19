ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 17.12.2022
Происшествия
19.12.2022 16:40
Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС.
07:29 Перекресток улиц Офицерская и Ростовское Шоссе Центральный ВО
10:09 Перекресток улиц Бородинская и Почтовая Карасунский ВО
11:32 Перекресток улиц Тихорецкая и 2-й проезд Филатова Центральный ВО
12:08 Перекресток улиц Сормовская и Тюляева Карасунский ВО
12:10 Перекресток улиц Садовая и МОПРа Центральный ВО
12:36 Перекресток улиц Красных Партизан и Аэродромная Западный ВО
16:00 Перекресток улиц Восточно-Кругликовская и Школьная Прикубанский ВО
19:27 Перекресток улиц Будённого и Рашпилевская Западный ВО
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