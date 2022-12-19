ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 16.12.2022
Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС.
06:06 Перекресток улиц Калинина и Брюсова Западный ВО
08:31 Перекресток улиц Монтажников и Гаражная Западный ВО
08:42 Перекресток улиц Тургенева и Дальняя Прикубанский ВО
09:41 Перекресток улиц Тургенева и Дальняя Прикубанский ВО
10:01 Перекресток улиц Тургенева и Дальняя Прикубанский ВО
10:54 Перекресток улиц Горячеключевская и Ессентукская Карасунский ВО
10:57 Перекресток улиц Красная и Головатого Центральный ВО
11:13 Перекресток улиц Дзержинского и Стахановская Западный ВО
11:55 Перекресток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО
12:20 Перекресток улиц Сормовская и Дежнёва Карасунский ВО
13:43 Перекресток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО
14:00 Перекресток улиц Воровского и Бабушкина Западный ВО
15:05 Улица 1 Мая, 167 Прикубанский ВО
15:14 Улица Придорожная, 3 Прикубанский ВО
15:19 Перекресток улиц Красных партизан и Заполярная Прикубанский ВО
15:24 Перекресток улиц Тургенева и Дальняя Прикубанский ВО
16:58 Перекресток улиц Российская и Солнечная Прикубанский ВО
17:12, 03:30 Перекресток улиц Тихорецкая и 2-й проезд Филатова Центральный ВО
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