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ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 16.12.2022

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dtp-krasnodara-s-kamer-edds-za-16-12-2022
ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 16.12.2022

Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС.

06:06 Перекресток улиц Калинина и Брюсова Западный ВО

08:31 Перекресток улиц Монтажников и Гаражная Западный ВО

08:42 Перекресток улиц Тургенева и Дальняя Прикубанский ВО

09:41 Перекресток улиц Тургенева и Дальняя Прикубанский ВО

10:01 Перекресток улиц Тургенева и Дальняя Прикубанский ВО

10:54 Перекресток улиц Горячеключевская и Ессентукская Карасунский ВО

10:57 Перекресток улиц Красная и Головатого Центральный ВО

11:13 Перекресток улиц Дзержинского и Стахановская Западный ВО

11:55 Перекресток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО

12:20 Перекресток улиц Сормовская и Дежнёва Карасунский ВО

13:43 Перекресток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО

14:00 Перекресток улиц Воровского и Бабушкина Западный ВО

15:05 Улица 1 Мая, 167 Прикубанский ВО

15:14 Улица Придорожная, 3 Прикубанский ВО

15:19 Перекресток улиц Красных партизан и Заполярная Прикубанский ВО

15:24 Перекресток улиц Тургенева и Дальняя Прикубанский ВО

16:58 Перекресток улиц Российская и Солнечная Прикубанский ВО

17:12, 03:30 Перекресток улиц Тихорецкая и 2-й проезд Филатова Центральный ВО

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