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ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 15.12.2022

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dtp-krasnodara-s-kamer-edds-za-15-12-2022
ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 15.12.2022

Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС.

09:46 ДТП Перекресток улиц Бородинская и Почтовая. Карасунский ВО

10:56 ДТП Перекресток улиц Северная и Энгельса. Западный ВО

12:13 ДТП Улица Лизы Чайкиной, 14. Карасунский ВО

13:39 ДТП Перекресток улиц  Московская и Петра Метальникова. Прикубанский ВО

13:41 ДТП Перекресток улиц 9-я тихая и Ейское шоссе. Прикубанский ВО

14:39 ДТП Перекресток улиц Дзержинского и Западный обход. Прикубанский ВО

15:13 ДТП Перекресток улиц Северная и Школьная. Центральный ВО

16:28 ДТП Перекресток улиц Красных партизан и Лукьяненко. Прикубанский ВО

16:32 ДТП Перекресток улиц Гагарина и Котовского. Западный ВО

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