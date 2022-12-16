ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 15.12.2022
Происшествия
16.12.2022 10:22
Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС.
09:46 ДТП Перекресток улиц Бородинская и Почтовая. Карасунский ВО
10:56 ДТП Перекресток улиц Северная и Энгельса. Западный ВО
12:13 ДТП Улица Лизы Чайкиной, 14. Карасунский ВО
13:39 ДТП Перекресток улиц Московская и Петра Метальникова. Прикубанский ВО
13:41 ДТП Перекресток улиц 9-я тихая и Ейское шоссе. Прикубанский ВО
14:39 ДТП Перекресток улиц Дзержинского и Западный обход. Прикубанский ВО
15:13 ДТП Перекресток улиц Северная и Школьная. Центральный ВО
16:28 ДТП Перекресток улиц Красных партизан и Лукьяненко. Прикубанский ВО
16:32 ДТП Перекресток улиц Гагарина и Котовского. Западный ВО
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