ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 14.12.2022
Происшествия
15.12.2022 12:23
Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС.
08:57 ДТП Перекресток улиц Сормовская и Симферопольская Карасунский ВО
12:35 ДТП Перекресток улиц Ставропольская и Шевченко Центральный ВО
12:39 ДТП Перекресток улиц Калинина и Энгельса Прикубанский ВО
13:36 ДТП Перекресток улиц Ставропольская и Старокубанская Центральный ВО
13:45 ДТП Перекресток улиц Уральская и Симферопольская Карасунский ВО
18:44 ДТП Перекресток улиц Ростовское шоссе и 3-я Трудовая Прикубанский ВО
21:51 ДТП Перекресток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО
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