ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 14.12.2022

Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС.

08:57 ДТП Перекресток улиц Сормовская и Симферопольская Карасунский ВО

12:35 ДТП Перекресток улиц Ставропольская и Шевченко Центральный ВО

12:39 ДТП Перекресток улиц Калинина и Энгельса Прикубанский ВО

13:36 ДТП Перекресток улиц Ставропольская и Старокубанская Центральный ВО

13:45 ДТП Перекресток улиц Уральская и Симферопольская Карасунский ВО

18:44 ДТП Перекресток улиц Ростовское шоссе и 3-я Трудовая Прикубанский ВО

21:51 ДТП Перекресток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО