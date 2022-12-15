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ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 14.12.2022

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dtp-krasnodara-s-kamer-edds-za-14-12-2022
ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 14.12.2022

Ежедневная подборка свежих ДТП Краснодара с камер ЕДДС.

08:57 ДТП Перекресток улиц Сормовская и Симферопольская Карасунский ВО

12:35 ДТП Перекресток улиц Ставропольская и Шевченко Центральный ВО

12:39 ДТП Перекресток улиц Калинина и Энгельса Прикубанский ВО

13:36 ДТП Перекресток улиц Ставропольская и Старокубанская Центральный ВО

13:45 ДТП Перекресток улиц Уральская и Симферопольская Карасунский ВО

18:44 ДТП Перекресток улиц Ростовское шоссе и 3-я Трудовая Прикубанский ВО

21:51 ДТП Перекресток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО

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