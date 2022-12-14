ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 13.12.2022
05:29 Перекрёсток улиц Тверская и Ратной Славы Прикубанский ВО
07:20 Перекрёсток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО
09:26 Перекрёсток улиц Красная и Оржоникидзе Западный ВО
10:23 Улица 1 Мая, 167 Прикубанский ВО
11:19 Перекрёсток улиц Октябрьская и Будённого Западный ВО
11:31 Перекрёсток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО
11:53 Перекрёсток улиц Красных Партизан и Лукьяненко Прикубанский ВО
12:16 Перекрёсток улиц Ставропольская и Таманская Центральный ВО
13:13 Перекрёсток улиц Тихорецкая и Новороссийская Прикубанский ВО
14:04 Перекрёсток улиц Новая и Димитрова Центральный ВО
14:09 Перекрёсток улиц Восточно-Кругликовская и 40 лет Победы Прикубанский ВО
14:56 Перекрёсток улиц Красных Партизан и Западный обход Прикубанский ВО
16:09 Перекрёсток улиц Гагарина и Котовского Западный ВО
16:31 Перекрёсток улиц Школьная и Филатова Прикубанский ВО
18:58 Перекрёсток улиц Сормовская и Онежская Карасунский ВО
20:18 Перекрёсток улиц Постовая и Седина Западный ВО
22:13 Перекрёсток улиц Ставропольская и Таманская Центральный ВО
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