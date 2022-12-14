ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 13.12.2022

05:29 Перекрёсток улиц Тверская и Ратной Славы Прикубанский ВО

07:20 Перекрёсток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО

09:26 Перекрёсток улиц Красная и Оржоникидзе Западный ВО

10:23 Улица 1 Мая, 167 Прикубанский ВО

11:19 Перекрёсток улиц Октябрьская и Будённого Западный ВО

11:31 Перекрёсток улиц 40 лет Победы и Российская Прикубанский ВО

11:53 Перекрёсток улиц Красных Партизан и Лукьяненко Прикубанский ВО

12:16 Перекрёсток улиц Ставропольская и Таманская Центральный ВО

13:13 Перекрёсток улиц Тихорецкая и Новороссийская Прикубанский ВО

14:04 Перекрёсток улиц Новая и Димитрова Центральный ВО

14:09 Перекрёсток улиц Восточно-Кругликовская и 40 лет Победы Прикубанский ВО

14:56 Перекрёсток улиц Красных Партизан и Западный обход Прикубанский ВО

16:09 Перекрёсток улиц Гагарина и Котовского Западный ВО

16:31 Перекрёсток улиц Школьная и Филатова Прикубанский ВО

18:58 Перекрёсток улиц Сормовская и Онежская Карасунский ВО

20:18 Перекрёсток улиц Постовая и Седина Западный ВО

22:13 Перекрёсток улиц Ставропольская и Таманская Центральный ВО