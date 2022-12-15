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ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 12.12.2022

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dtp-krasnodara-s-kamer-edds-za-12-12-2022
ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 12.12.2022

Улица Крупской, 190 Карасунский ВО

08:37 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 09.44 – участники ДТП освободил проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.

Перекрёсток улиц Ставропольская и Шевченко Центральный ВО

08:41 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 09.36 – участники ДТП освободил проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.

Перекрёсток улиц Дзержинского и Новаторов Прикубанский ВО

08:49 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 09.58 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.

Перекрёсток улиц Восточно-Кругликовская и Тихорецкая

12:19 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 13.35 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.

Перекрёсток улиц Ставропольская и Старокубанская Центральный ВО

13:49 ДТП с участием легкового и грузового автомобилей 14.00 – участники ДТП освободил проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.

Перекрёсток улиц Петра Метальникова и Есенина Прикубанский ВО

14:24 ДТП с участием грузового и легкового автомобилей 15.23 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.

Перекрёсток улиц Гагарина и Брюсова Прикубанский ВО

16:03 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 16.16 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.

Перекрёсток улиц Красная и Гаврилова Западный ВО

17:19 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 17.51 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.

Перекрёсток улиц Горячеключевская и Ессентукская Карасунский ВО

18:32 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 23.02 – участники ДТП освободил проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.

Перекрёсток улиц Восточно-Кругликовская и 40 лет Победы Прикубанский ВО

22:08 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 22.38 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.

Перекрёсток улиц Северная и Тургенева Западный ВО

22:23 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 22.45 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.

Перекрёсток улиц Комарова и 16-й Полевой участок Прикубанский ВО

22:43 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 04.56 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.

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