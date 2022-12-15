ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 12.12.2022
Улица Крупской, 190 Карасунский ВО
08:37 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 09.44 – участники ДТП освободил проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.
Перекрёсток улиц Ставропольская и Шевченко Центральный ВО
08:41 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 09.36 – участники ДТП освободил проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.
Перекрёсток улиц Дзержинского и Новаторов Прикубанский ВО
08:49 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 09.58 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.
Перекрёсток улиц Восточно-Кругликовская и Тихорецкая
12:19 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 13.35 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.
Перекрёсток улиц Ставропольская и Старокубанская Центральный ВО
13:49 ДТП с участием легкового и грузового автомобилей 14.00 – участники ДТП освободил проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.
Перекрёсток улиц Петра Метальникова и Есенина Прикубанский ВО
14:24 ДТП с участием грузового и легкового автомобилей 15.23 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.
Перекрёсток улиц Гагарина и Брюсова Прикубанский ВО
16:03 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 16.16 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.
Перекрёсток улиц Красная и Гаврилова Западный ВО
17:19 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 17.51 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.
Перекрёсток улиц Горячеключевская и Ессентукская Карасунский ВО
18:32 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 23.02 – участники ДТП освободил проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.
Перекрёсток улиц Восточно-Кругликовская и 40 лет Победы Прикубанский ВО
22:08 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 22.38 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.
Перекрёсток улиц Северная и Тургенева Западный ВО
22:23 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 22.45 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.
Перекрёсток улиц Комарова и 16-й Полевой участок Прикубанский ВО
22:43 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 04.56 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.
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