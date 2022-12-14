ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 11.12.2022
Происшествия
14.12.2022 22:39
Перекрёсток улиц Тихорецкая и 2-ой проезд Филатова, Центральный ВО, Дорожно-транспортное происшествие
ДТП с участием грузового и легкового автомобилей 13.38 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.
Перекрёсток улиц 40 Лет Победы и Российская Прикубанский ВО Дорожно-транспортное происшествие
ДТП с участием легкового и грузового автомобилей 14.16 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших
Улица Кубанская набережная, 47 Западный ВО Дорожно-транспортное происшествие
ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 16.20 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших
Перекрёсток улиц Петра Метальникова и Есенина Прикубанский ВО Дорожно-транспортное происшествие
ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 22.28 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельнобез пострадавших
Перекрёсток улиц Восточно-Кругликовская и 40 Лет Победы Прикубанский ВО Дорожно-транспортное происшествие
ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 22.23 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших
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