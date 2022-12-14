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ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 11.12.2022

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dtp-krasnodara-s-kamer-edds-za-11-12-2022
ДТП Краснодара с камер ЕДДС за 11.12.2022

Перекрёсток улиц Тихорецкая и 2-ой проезд Филатова, Центральный ВО, Дорожно-транспортное происшествие

ДТП с участием грузового и легкового автомобилей 13.38 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших.

Перекрёсток улиц 40 Лет Победы и Российская Прикубанский ВО Дорожно-транспортное происшествие

ДТП с участием легкового и грузового автомобилей 14.16 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших

Улица Кубанская набережная, 47 Западный ВО Дорожно-транспортное происшествие

ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 16.20 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших

 

Перекрёсток улиц Петра Метальникова и Есенина Прикубанский ВО Дорожно-транспортное происшествие

ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 22.28 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельнобез пострадавших

 

Перекрёсток улиц Восточно-Кругликовская и 40 Лет Победы Прикубанский ВО Дорожно-транспортное происшествие

ДТП с участием 2-х легковых автомобилей 22.23 – участники ДТП освободили проезжую часть дороги самостоятельно без пострадавших

 

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