Древний некрополь обнаружили при строительстве дорожной развязки на Кубани

На месте строительства развязки в Верхнебаканском археологи вели раскопки. На площади около 2 тыс. кв. метров обнаружили участок древнего могильника IV-III веков до нашей эры.

Некрополь насчитывает более 20 погребений. По мнению археологов, древнее поселение могло находиться на территории современного поселка Верхнебаканский.

«В узкой балке у поселка, на небольшом участке, отведенном под строительство развязки, обнаружили два десятка древних захоронений с частями скелетов людей и животных. Найдены предметы тризновых обрядов, украшения, изделия из железа: ножи, наконечники стрел и копий. Также нашли фрагменты синопских и гераклейских амфор, простой столовой посуды», — сообщили в пресс-службе УПРДОР «Черноморье».

Археологи предполагают, что жившие здесь люди были скорее всего представителями местных эллинизированных племен. В этом могильнике они могли хоронить усопших на протяжении нескольких поколений.

«О том, что это были не греки, говорит оружие местного производства. В то же время предметы греческой культуры, найденные тут же, свидетельствуют, что если погребенные и не стояли на страже афинской цивилизации, то во всяком случае были ей не чужды», — уточнили в ведомстве.

В одном из захоронений археологи нашли останки пяти человек. В нем были найдены также бронзовые и железные мужские перстни с гравировкой. Все найденные артефакты после изучения передадут в Новороссийский исторический музей-заповедник. Это несколько десятков единиц хранения, которые пополнят фонды музея.

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