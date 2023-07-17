Дожди с грозами ожидаются в ближайшие дни в Краснодаре

По прогнозу синоптиков, 18 июля в краевом центре будет переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха днем в Краснодаре прогреется до +29…31 °С, а ночью опустится до +16…18 °С. Ветер западный 5-10 м/с.

При этом в ближайшие дни в Краснодаре прогнозируют дожди с грозами и усилением ветра до 12-14 м/с.

В Краснодарском крае 18 июля будет переменная облачность, без осадков. Днем потеплеет до +26…31 °С, а ночью похолодает до +15…20 °С. Ветер западный 4-9 м/с с порывами до 12-14 м/с.

На Черноморском побережье осадков не ожидается. Ветер западный 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха днем +26…31 °С, ночью +16…21 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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