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Дожди ожидаются утром в День народного единства в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dozhdi-ozhidayutsya-utrom-v-den-narodnogo-edinstva-v-krasnodarskom-krae
Дожди ожидаются утром в День народного единства в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По прогнозу синоптиков, в течение суток 3 ноября, а также ночью и утром 4 ноября местами в регионе ожидается ухудшение погоды. Объявлено штормовое предупреждение.

В эти дни в крае прогнозируются ливни с грозой, а также сильный ветер до 20 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

На территории Абинского, Апшеронского, Белореченского, Крымского, Курганинского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского, Северского, Туапсинского районов, а также в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Новороссийске есть риск подъема уровня воды и схода селей.

Жителей Кубани просят соблюдать безопасность. В случае возникновения ЧС необходимо звонить по единому номеру 112.

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