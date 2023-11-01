Дожди ожидаются утром в День народного единства в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в течение суток 3 ноября, а также ночью и утром 4 ноября местами в регионе ожидается ухудшение погоды. Объявлено штормовое предупреждение.

В эти дни в крае прогнозируются ливни с грозой, а также сильный ветер до 20 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

На территории Абинского, Апшеронского, Белореченского, Крымского, Курганинского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского, Северского, Туапсинского районов, а также в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Новороссийске есть риск подъема уровня воды и схода селей.

Жителей Кубани просят соблюдать безопасность. В случае возникновения ЧС необходимо звонить по единому номеру 112.

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