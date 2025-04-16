Дожди и мокрый снег прогнозируют 16 апреля на Кубани

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в среду 16 апреля в Краснодарском крае пройдут сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. При этом синоптик отметил, что заморозков не ожидается.

Угроза заморозков сохраняется в Крыму — там в ближайшие ночи ожидается до -2°C.

Также Вильфанд сообщил, что до конца суток в реках Северо-Кавказского федерального округа, в особенности в Дагестане и Кабардино-Балкарии ожидается подъем уровня воды с достижением опасных отметок. Возможны подтопления, пишет ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дожди, шквалистый ветер и до +21 °С ожидаются 16 апреля на Кубани.