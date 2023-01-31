Дождь, туман, мокрый снег и гололед ожидаются 1 февраля в Краснодарском крае
По прогнозу синоптиков, в первый день февраля на Кубани будет переменная облачность, местами пройдет дождь и мокрый снег. В горах ожидается снег, местами сильный.
Местами будет туман и гололед. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха днем прогреется до +3…+8 °С, а ночью опустится до +1…-4 °С. В горах днем -4…+1 °С, ночью -5…-10 °С.
В Краснодаре в среду ожидается дождь, мокрый снег и туман. На небе будет переменная облачность. Днем потеплеет до +4…+6 °С, а ночью похолодает 0…-2 °С. Ветер западный 4-9 м/с.
На Черноморском побережье 1 февраля будет переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем +6…+11 °С, ночью 0…+5 °С. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.
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