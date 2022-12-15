Дождь, туман и сильный ветер ожидаются 16 декабря в Краснодарском крае
По прогнозу синоптиков, в пятницу на Кубани будет облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдет дождь, местами сильный.
Утром в отдельных районах будет туман. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +11…16°С, ночью похолодает до +7°С.
На Черноморском побережье в этот день ожидается переменная облачность. В Туапсинском районе местами пройдет сильный дождь. Порывы ветра достигнут 12-14 м/с, на участке между Геленджиком и Анапой 15-18 м/с.
В Краснодаре 16 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдет дождь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11…13°С, ночью +3…5°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.
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