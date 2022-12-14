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Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются 15 декабря в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dozhd-s-mokrym-snegom-i-silnyj-veter-ozhidayutsya-15-dekabrya-v-krasnodarskom-krae
Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются 15 декабря в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Крымского района

По прогнозу синоптиков, в четверг на Кубани будет переменная облачность. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В горных районах выпадет снег.

Воздух днем прогреется до +4…9 °С, а ночью похолодает до +2…-3 °С. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с.

На Черноморском побережье в этот день ожидается переменная облачность. Столбики термометров днем поднимутся до +10…15 °С, а ночью опустятся до +1…6 °С. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Краснодаре ожидается небольшой дождь. На небе будет переменная облачность. Днем воздух прогреется до +6…8 °С, ночью похолодает до +1…-1 °С. Ветер восточный 5-10 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: 14 декабря первый снег выпал сразу в нескольких районах Краснодарского края.

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