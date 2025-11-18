Доцент кафедры ГИТИСа провел мастер-класс для студентов КГИК

В Краснодаре будущим артистам напомнили: без точной, выверенной техники речи театр не поднимается на нужную высоту.

Доцент кафедры сценической речи ГИТИСа Сергей Терехов провел мастер-класс для студентов КГИК и сразу обозначил главное — механическое выполнение упражнений не работает, если не понимать внутренний смысл задачи. Профессия, по его словам, требовательна и к мышлению, и к честности работы над собой.

Занятия прошли в рамках федерального проекта «Специалисты для театров». В этом году из 44 претендентов отобрали 26 победителей, и КГИК оказался среди тех, кому доверили участие — знак качества и хорошая возможность профессионального роста.

Студентка четвертого курса Валерия Газимова подчеркнула, что такие тренинги особенно нужны на выпускном этапе: именно они возвращают к базе, укрепляют фундамент мастерства и позволяют прочувствовать ключевые навыки, без которых сцена не терпит компромиссов.

В самом вузе напомнили: актер сегодня — это универсальный творец. Он должен владеть словом, телом, голосом, музыкой и пластикой. И чем гармоничнее это собрано в одном человеке, тем убедительнее будет его работа на сцене.

