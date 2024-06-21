Дорожный эксперимент: сколько времени займет путь из Краснодара до Джубги летом

Многие жители Краснодарского края отправляются на пляж именно в вечер пятницы. Сколько сейчас времени займет дорога до Черного моря из Краснодара, и насколько сложен путь, выяснил корреспондент «Кубань 24» Николай Тихий.

«Во время курортного сезона путепровод на участке трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе знаменит своими пробками. Особенно заторы здесь увеличиваются в конце недели, в выходные и праздничные дни. Но сегодня, в вечер пятница, когда краснодарцы обычно вырываются на море, дорога свободна», — говорит корреспондент.

Заторов не было и дальше. Съемочная группа «Кубань 24» без задержек добралась до следующего проблемного участка.

«А это уже участок дороги по Молдованскому перевалу трассы М-4. Раньше водители объезжали пробку по встречной полосе, некоторые из-за этого попадали в аварию. Теперь же, благодаря отбойникам высотой в полметра, число ДТП на перевале стало намного меньше», — отмечает Николай Тихий.

Бетонные преграды появились на протяжении 10 км на одном из самых опасных участков трассы. В результате с того времени здесь было зафиксировано только одно ДТП.

«В 2021 году это место оказалось одним из самых аварийных. Произошло 14 ДТП, в них погибли 6 человек, 25 — пострадали. После таких неутешительных показателей аварийности было принято решение обустроить центрально-разделительную полосу», — рассказал старший государственный инспектор дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Радостовцев.

Некоторые из водителей считают, что после установки отбойников пробки станут длиннее. Однако заторы на дорогах могут возникнуть и без них, особенно в часы-пик. При этом, чтобы облегчить людям дорогу летом, все ремонтные и строительные работы были отложены до осени. Поэтому сейчас движение по трассе М-4 «Дон» стало более предсказуемым и комфортным.

«Спустя 2,5 часа, ни разу не застряв в пятничной пробке, мы доехали из Краснодара до моря. Сейчас мы в Джубге. Мы двигались по маршрут со средней скоростью 80 км/ч», — сообщает журналист.