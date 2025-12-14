Дорожные службы и спецтехника вышли на расчистку трасс от снега в Сочи

Дорожники утром 14 декабря впервые в этом сезоне начали зимнюю обработку и очистку от снега федеральных трасс А-149 и А-147.

Снегоуборочные работы проводятся на обоих направлениях магистрали А-149, связывающей Адлер с Красной Поляной, а также на отдельных участках дороги А-147 между Джубгой и Сочи.

К работам привлекли 15 единиц спецтехники и около 40 человек. Расчистка дорог ведется в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в горах Сочи 13 декабря начался первый зимний снегопад. В горном кластере города-курорта каршеринг насмерть сбил переходившего дорогу в снег парня. Смертельная авария произошла 13 декабря в 1:47 на улице Олимпийской в поселке Эстосадок.

