Дорогу в село Веселое недалеко от Сочи восстановили после ночных ливней

В ночь с 10 на 11 апреля сильные дожди повредили асфальт на краю дороги, проходящей вдоль горного склона, и вызвали сужение проезжей части на аварийном участке переулка Василькового, ведущего в сочинское село Веселое.

Специалисты городского департамента транспорта оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию, и к настоящему моменту аварийная бригада восстановили временный проезда к населенному пункту.

По словам специалистов, возникшая из-за ливня проблема требует комплексного решения — участок дороги серьезно пострадал еще в феврале 2025 года из-за оползня. Для полного восстановления инфраструктуры необходимо выполнить масштабные инженерные работы, привлечь значительные финансовые ресурсы и укрепить склон для предотвращения повторных ЧС.

Департамент транспорта курорта уже направил запрос на выделение средств в краевое министерство. Руководство ведомства держит вопрос на особом контроле, сообщили в МЦУ Сочи.

Жителям и гостям села Веселое рекомендуется соблюдать осторожность при проезде по восстановленному участку, особенно в период непогоды.

Читайте также: В Красной Поляне и Эстосадке ночью расчищали дороги от выпавшего снега.