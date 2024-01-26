Дорогу подтопило в районе станицы Убинской Северского района

Перелив воды на проезжую часть образовался на участке трассы «подъезд к станице Убинской».

На месте работает спецтехника. Мониторинг дорожной обстановки для принятия своевременных мер по обеспечению безопасности дорожного движения проводят сотрудники ГАИ, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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