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Дорогу на улице Круговой в Краснодаре грейдируют на следующей неделе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dorogu-na-ulitse-krugovoj-v-krasnodare-otgrejdiruyut-na-sleduyushhej-nedele
Дорогу на улице Круговой в Краснодаре грейдируют на следующей неделе
Фото из соцсетей

Ранее местные жители неоднократно жаловались в соцсетях на то, что проезжую часть на Круговой сильно подтопило после дождей. Проезд автомобилей на участке между Славянским и Фестивальном микрорайонами затруднен.

В Муниципальном центре управления Краснодара уточнили, что на следующей неделе дорогу на улице Круговой отгрейдируют.

«Специалисты дептранса сообщили, что работы начнут при благоприятных погодных условиях — отсутствии дождей», — говорится в сообщении МЦУ.

Отмечается, что начать грейдирование Круговой ранее не получилось из-за дождей.

Читайте также: в поселке Краснодарском по просьбам жителей грейдировали дорогу и установили фонари. Работы по благоустройству выполнили на улице им. Сорока.

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