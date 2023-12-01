Дорогу на улице Круговой в Краснодаре грейдируют на следующей неделе

Ранее местные жители неоднократно жаловались в соцсетях на то, что проезжую часть на Круговой сильно подтопило после дождей. Проезд автомобилей на участке между Славянским и Фестивальном микрорайонами затруднен.

В Муниципальном центре управления Краснодара уточнили, что на следующей неделе дорогу на улице Круговой отгрейдируют.

«Специалисты дептранса сообщили, что работы начнут при благоприятных погодных условиях — отсутствии дождей», — говорится в сообщении МЦУ.

Отмечается, что начать грейдирование Круговой ранее не получилось из-за дождей.

Читайте также: в поселке Краснодарском по просьбам жителей грейдировали дорогу и установили фонари. Работы по благоустройству выполнили на улице им. Сорока.