Дополнительные «Ласточки» с 30 декабря начнут ходить между аэропортом Сочи и Адлером
Общество
29.12.2022 19:43
Между станциями Адлер и Аэропорт Сочи с 30 декабря запустят дополнительные пригородные поезда. Они будут делать 4 рейса в прямом и обратном направлении.
Новые рейсы будут отправляться из аэропорта Сочи в 16:44 и 22:30. Прибывать в Адлер поезда будут в 16:53 и 22:39. В обратном направлении поезда будут отправляться из Адлера в 11:09 и 17:10. Прибытие в аэропорт Сочи — в 11:18 и 17:19, сообщили интернет-порталу в пресс-службе СК ЖД.
С 30 декабря изменится график движения у одной из «Ласточек» Аэропорт Сочи — Туапсе. Поезд № 6003, который отправляется из Туапсе в 8:30, будет теперь останавливаться на трех платформах: 8:36 — в Гизель-Дере, в 8:40 — в Дедеркое и в 9:59 — в Головинке.
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