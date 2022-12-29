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Дополнительные «Ласточки» с 30 декабря начнут ходить между аэропортом Сочи и Адлером

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dopolnitelnye-lastochki-s-30-dekabrya-nachnut-hodit-mezhdu-aeroportom-sochi-i-adlerom
Дополнительные «Ласточки» с 30 декабря начнут ходить между аэропортом Сочи и Адлером
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24».

Между станциями Адлер и Аэропорт Сочи с 30 декабря запустят дополнительные пригородные поезда. Они будут делать 4 рейса в прямом и обратном направлении.

Новые рейсы будут отправляться из аэропорта Сочи в 16:44 и 22:30. Прибывать в Адлер поезда будут в 16:53 и 22:39. В обратном направлении поезда будут отправляться из Адлера в 11:09 и 17:10. Прибытие в аэропорт Сочи — в 11:18 и 17:19, сообщили интернет-порталу в пресс-службе СК ЖД.

С 30 декабря изменится график движения у одной из «Ласточек» Аэропорт Сочи — Туапсе. Поезд № 6003, который отправляется из Туапсе в 8:30, будет теперь останавливаться на трех платформах: 8:36 — в Гизель-Дере, в 8:40 — в Дедеркое и в 9:59 — в Головинке.

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