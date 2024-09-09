Донорские акции на этой неделе пройдут в трех районах Краснодарского края

Работу по популяризации донорства ведет минздрав Кубани в соответствии с задачами нацпроекта «Здравоохранение».

Мобильный комплекс будет работать 10 сентября в станице Смоленской Северского района на базе амбулатории на улице Первомайской, 51.

В Абинске акция состоится 12 сентября на улице Интернациональной, 31 (рядом с администрацией).

В Славянск-на-Кубани мобильный комплекс будет работать 14 сентября на базе ЦРБ на улиуце Батарейной, 377.

На прошлой неделе донорские акции прошли в Северском, Усть-Лабинском и Выселковском районах.

«В них приняли участие 194 донора, удалось заготовить более 75 л крови», — цитирует замруководителя краевой Станции переливания крови Викторию Базнамину пресс-служба администрации Краснодарского края.

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