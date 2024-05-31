Дому архитектора Косякина в Краснодаре вернут первоначальный вид

Здание расположено на улице Кондратенко и является объектом культурного наследия регионального значения.

Этот знаменитый особняк уже боле 20 лет находится в аварийном состоянии. В начале прошлого века дом построил для своей семьи Александр Косякин, он был главным кубанским архитектором.

В Екатеринодаре в то время в моде была эклектика — смесь разных стилей. Особняк Косякина на этом фоне выделяет редкий для юга стиль — ранний модерн.

«Этот особняк построили в стиле «Ар Нуво» как внутри, так и снаружи», — говорит старший научный сотрудник музея имени Фелицына Федор Смоляков.

Один из таких элементов — нависающий балкон или эркер. Он выполняет не только декоративную роль. Тогда электричество стоило дорого, а через балкон и французские окна во всю стену лился солнечный свет в комнаты.

Внутри было еще много интересных деталей: голландская печь, кованные перила лестницы, заграничная плитка на полу. Все это сейчас утрачено. Особняк менял собственников и даже успел побывать коммуналкой и ночлежкой для бездомных.

В 2022 году дом на аукционе выкупил частный предприниматель с обязательством реставрации здания.

«Сейчас особняк со всех сторон буквально облеплен многоэтажками, а изначально он был в окружении садов. До перепланировки в 1939 году крыша дома была плоской, на ней устраивали чаепития и играли в бадминтон», — рассказывает корреспондент Николай Тихий.

Сейчас крыши для чаепитий не обещают, но здание восстанавливают максимально близко к оригиналу. Проект составили после исследования сохранившихся образцов и аналогов, соответствующих эпохе и стилю строительства дома.

Кроме того, специалисты усилят конструкции дома, заменят инженерные коммуникации и обустроят гидроизоляцию.