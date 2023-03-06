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Домашнюю арену ПФК «Кубани» подготовили к матчу с «Рубином»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/domashnyuyu-arenu-pfk-kubani-podgotovili-k-matchu-s-rubinom
Видео канала «Кубань 24»

Первую официальную игру года ПФК «Кубань» проведет 6 марта. Начало в 17:30.

С конца января трава на стадионе была укрыта специальной пленкой, которая защищала ее от непогоды. Благодаря системе подогрева всю зиму поддерживалась стабильная температура около +12 °С, поэтому легендарная арена края может похвастаться красивым зеленым покрытием. Высота травы 3 см, как и должно быть по регламенту.

«Поле у нас хорошее. После чемпионата мира по новым технологиям его готовим. Поэтому, думаю, проблем с полем не должно быть. Мы надеемся, что «Кубань» откроет новый год первой победой», — сообщил агроном стадиона «Кубань» Игорь Мазурик.

Полю стадиона предстоит насыщенная весна. ПФК «Кубань» проведет на нем семь домашних матчей в ближайшие три месяца. Также 11 марта РК «Богатыри» проведет здесь первый матч сезона в Высшей лиге против волгоградского «Ротора».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ПФК «Кубань» дома сыграет с «Рубином».

Автор:

Максим Герасин

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