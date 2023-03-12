Домашний бультерьер без намордника напал на женщину в Краснодаре

Инцидент произошел 12 марта на территории жилого комплекса на улице Героев-Разведчиков. Девушка выгуливала свою собаку, не смогла ее удержать, и бультерьер напал на проходившую мимо женщину.

Пользователи соцсетей, которые рассказали об этом случае, утверждают, что собака была без намордника. Женщина прошла мимо пса с хозяйкой в сторону спортивной площадки. Собака вырвалась и вцепилась прохожей в живот. От серьезных ран женщину спас ремень. На помощь ей бросились мужчины, находившиеся неподалеку. Только их силами пострадавшую удалось отбить от бультерьера.

Очевидцы вызвали полицию. Жители говорят, что это уже не первая жалоба на хозяйку этого пса. Однако она не реагирует, а порой тоже ведет себя агрессивно в ответ на упреки, пишет местный паблик о жизни микрорайона.