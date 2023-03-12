Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Домашний бультерьер без намордника напал на женщину в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/domashnij-bulterer-bez-namordnika-napal-na-zhenshhinu-v-krasnodare
Домашний бультерьер без намордника напал на женщину в Краснодаре
Фото t.me/zhk_perspektiva

Инцидент произошел 12 марта на территории жилого комплекса на улице Героев-Разведчиков. Девушка выгуливала свою собаку, не смогла ее удержать, и бультерьер напал на проходившую мимо женщину.

Пользователи соцсетей, которые рассказали об этом случае, утверждают, что собака была без намордника. Женщина прошла мимо пса с хозяйкой в сторону спортивной площадки. Собака вырвалась и вцепилась прохожей в живот. От серьезных ран женщину спас ремень. На помощь ей бросились мужчины, находившиеся неподалеку. Только их силами пострадавшую удалось отбить от бультерьера.

Очевидцы вызвали полицию. Жители говорят, что это уже не первая жалоба на хозяйку этого пса. Однако она не реагирует, а порой тоже ведет себя агрессивно в ответ на упреки, пишет местный паблик о жизни микрорайона.

Читайте также: 7 правил, как спастись от нападения собак.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Суд запретил строить новый жилой комплекс в Олимпийском парке в Сочи
Суд запретил строить новый жилой комплекс в Олимпийском парке в Сочи
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
Росприроднадзор через суд требует взыскать с компании Галицкого 3 млн рублей
Росприроднадзор через суд требует взыскать с компании Галицкого 3 млн рублей
В Новороссийске 11 и 12 марта частично ограничат проезд из-за съемок фильма
В Новороссийске 11 и 12 марта частично ограничат проезд из-за съемок фильма
В топ-10 лучших винных хозяйств России вошли 8 виноделен Краснодарского края
В топ-10 лучших винных хозяйств России вошли 8 виноделен Краснодарского края
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выстрел в сердце: появились подробности ранения девочки на Кубани, которая полгода проходила с пулей в сонной артерии
  2. Российские отели с «все включено» будут предоставлять отечественное спиртное в неограниченных количествах
  3. Спустя месяц поисков в Сочи нашли сбежавшего верблюда
  4. Первая победа Ивича в РПЛ: ФК «Краснодар» обыграл «Динамо»
  5. Суд рассмотрит законность аренды земли под элитным ЖК возле Олимпийского парка в Сириусе
  6. Жительница Краснодарского края чуть не порезала охранника ножом за украденные водку и дезодорант
Прямой эфир
Мы в соцсетях