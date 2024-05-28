Дом участника СВО газифицировали в станице Старокорсунской

Это стало возможным благодаря программе социальной догазификации.

После тщательной подготовки газовщики подключили оборудование семье Пятаковых.

Читайте также: Жители населенного пункта на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым рассказали, что газопровод в село уже построили, но дома до сих пор не подключают. Глава Кубани поставил задачу до 1 июня 2025 года завершить газификацию Горькой Балки.