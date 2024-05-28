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Дом участника СВО газифицировали в станице Старокорсунской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dom-uchastnika-svo-gazifitsirovali-v-stanitse-starokorsunskoj
Видео канала «Кубань 24»

Это стало возможным благодаря программе социальной догазификации.

После тщательной подготовки газовщики подключили оборудование семье Пятаковых.

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