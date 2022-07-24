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Долгожданный VK Fest в Сириусе. Фоторепортаж

Культура
24.07.2022 12:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/dolgozhdannyj-vk-fest-v-siriuse-fotoreportazh
Долгожданный VK Fest в Сириусе. Фоторепортаж
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»
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VK Fest прошел 23 июля на Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса. Его смогли посетить бесплатно все желающие.

Перед концертами хедлайнеров фестиваля работали зоны «Спорт», «Развлечения» и «Творчество». Посетители узнали полезное о спорте и науке, посмотрели футбольные матчи, приняли участие в различных активностях, сыграли в огромные шахматы и многое другое.

Затем выступили МакSим, DJ SMASH, Ramil и группа «Хлеб». Ведущим в Сириусе стал актер Стас Ярушин.

На связь с Сириусом вышли площадки VK Fest из Москвы и Санкт-Петербурга.

Читайте также: в Сочи на День города выступили DJ Smash, Сосо Павлиашвили и Uma2rman.

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