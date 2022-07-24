Долгожданный VK Fest в Сириусе. Фоторепортаж
Культура
24.07.2022 12:54
VK Fest прошел 23 июля на Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса. Его смогли посетить бесплатно все желающие.
Перед концертами хедлайнеров фестиваля работали зоны «Спорт», «Развлечения» и «Творчество». Посетители узнали полезное о спорте и науке, посмотрели футбольные матчи, приняли участие в различных активностях, сыграли в огромные шахматы и многое другое.
Затем выступили МакSим, DJ SMASH, Ramil и группа «Хлеб». Ведущим в Сириусе стал актер Стас Ярушин.
На связь с Сириусом вышли площадки VK Fest из Москвы и Санкт-Петербурга.
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