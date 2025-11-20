Долги водоканалов стекаются в море дебиторской задолженности перед ресурсниками

Что общего у лопнувшей трубы, и миллиардного долга перед энергетиками? Прямая причинно-следственная связь: пока изношенные коммуникации буквально «сливают» в землю огромное количество кубометров воды, счетчики электроэнергии, питающей этот хаос, продолжают крутиться, наращивая задолженность водоканалов перед «ТНС энерго Кубань», которая уже перевалила за 1 млрд рублей. Астрономическая дебиторская задолженность «накапала» суммарно по 187 предприятиям водного хозяйства края.

В группу злостных неплательщиков, на которых приходится свыше 70 млн руб. долга, вошли МУП «Варениковское коммунальное хозяйство» (более 39 млн рублей) и МУП «Старолеушковское сельское поселение» (более 16,7 млн рублей) и МУП «Батуринский исток» (более 14,4 млн рублей).

Проблемы водоканалов — давние и усугубляются низкой платежной дисциплиной населения и неэффективной работой с неплательщиками. Получается замкнутый круг: население не платит → водоканалам нечем платить энергетикам и ремонтировать сети → ухудшается качество → население недовольно качеством и платить не хочет.

В этом вопросе руки связаны и у энергосбытовых компаний: по факту, основным механизмом воздействия на предприятия является претензионно-исковая работа. На данный момент в судах рассматриваются 117 дел, в стадии банкротства находятся 11 предприятий.

Но ситуация не безвыходная. Там, где муниципалитеты берут на себя ответственность, система работает.

«Ключевое условие — квалифицированное руководство и внимание со стороны властей, —отмечает Руслан Гиль, заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению «ТНС энерго Кубань». — Необходим экономический анализ, грамотное тарифное планирование, инвестиционная программа и, что критически важно, профессиональная претензионная работа по взысканию долгов».

«ТНС энерго Кубань» призывает руководителей водоканалов прекратить усугублять ситуацию и организовать полноценное взаимодействие с административными органами власти по выходу из сложившейся ситуации. Энергетики делают все возможное, чтобы сохранить стабильность, но их терпение — и финансовые ресурсы — не безграничны.

