Документальный фильм «Игры с огнем» показали школьникам Гулькевичского района

Над фильмом работали журналисты из ГТРК «Кубань» совместно с силовыми структурами.

Команда сняла историю о подростках, которые сломали свою жизнь в попытке заработать легкие деньги. Показы проводят в актовых залах школ, техникумов и колледжей, а также в кинотеатрах и Домах культуры.

«Кино сильное, заставляющее задуматься перед тем, как пойти на какие-либо сомнительные сделки. Посмотрите и обсудите вместе с друзьями, лишним точно не будет», — поделилась ученица 11 класса школы № 24 Полина Шевлюкова.

«Я советую посмотреть этот фильм каждому, кто хочет лучше понимать, что происходит вокруг. Там очень реалистично показано, что мир не такой простой, нужно отличать правду от лжи», — рассказал ученик 8 класса школы № 24 Илья Белоусов.

Фильм покажут во всех муниципальных образованиях края. Его посмотрели уже более 130 тыс. учеников с 8 по 11 класс и почти 50 тыс. студентов техникумов и колледжей.

