Доходы бюджета Белореченского района в 2025 году выросли почти на 25 млн рублей

Достижения муниципалитета обсудили в ходе круглого стола в Законодательном собрании Краснодарского края.

Территория динамичного развития — такое определение Белореченскому району дали депутаты во время круглого стола в Законодательном собрании края. Встречу провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Она стала продолжением рабочих выездов в муниципалитет.

Сильные стороны Белореченского района — промышленность, уникальный ландшафт, сельское хозяйство и инвестиционная привлекательность. Парламентарии своими глазами увидели реальное положение дел в муниципалитете и подготовили комплексную оценку. Заседание председатель начал с подведения итогов объезда.

«Район развивается. Управленческая команда старается сделать жизнь жителей комфортнее. Белореченский район — уникальный природный уголок. В рамках поездки мы осмотрели несколько объектов — от производственных площадок до общественных пространств», — говорит Юрий Бурлачко.

В то же время председатель отметил, что поездка позволила выявить и проблемы, которым стоит уделить особое внимание. Это износ водопроводных сетей, необходимость модернизации систем теплоснабжения и обновления общественного транспорта.

Больше внимания уделили достижениям. Район ежегодно демонстрирует рост показателей социально экономического развития. Доходы бюджета в 2025 году выросли почти на 25 млн рублей. Что касается реализации национальных проектов, то только за последние три года освоено более 480 млн рублей. Привлекает муниципалитет и инвестиции.

«За последние три года реализовано семь инвестпроектов. В экономику инвестировано 6,7 млрд рублей, занимаем первое место по доле инвестиций в предгорной экономической зоне», — говорит глава Белореченского района Сергей Сидоренко.

После выступления свои заключения озвучили председатели профильных комитетов ЗСК. Особое внимание уделили экономике, ее основа — промышленность. Объем производства за этот период превысил 50 млрд рублей. Есть достижения и в сельском хозяйстве, которое занимает третье место в структуре базовых отраслей. В этом году в Белореченском районе небывалый урожай.

«У нас 30 тысяч личных подсобных хозяйств. Работает в районе 300 субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, которые заняты в АПК. Объем отгруженной продукции агропромышленного комплекса постоянно растет. За последние два года он практически вырос на 20,5% и составил 10,7 миллиарда рублей», — отмечает председатель комитета ЗСК по вопросам агропромышленного комплекса Сергей Орленко.

Поговорили также о медицине, спорте и образовании — всех тех отраслях и направлениях, которые касаются благополучия жителей Белореченского района. Обобщил выводы коллег председатель комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев. Он отметил, что у района есть перспективы развития санаторно-курортной отрасли, а также напомнил про важность развития сельских поселений.

«В районе 63 населенных пункта. Следует особое внимание уделить качеству жизни сельских территорий. Мы видим, что район этим занимается», — подчеркивает председатель комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев.

Все озвученные предложения войдут в резолюцию, которая станет основой постановления Законодательного собрания. В завершение встречи Юрий Бурлачко напомнил, что только благодаря совместной работе комитетов и представителей администрации района удастся достичь поставленных целей.

