DOGMA запустила траншевую ипотеку на все строящиеся проекты компании

Федеральный девелопер DOGMA запустил совместно с партнером ПАО «Сбербанк» три программы траншевой ипотеки на все строящиеся проекты компании во всех регионах присутствия. Первоначальный взнос по кредиту может составлять 20,1% или 30%. Материнский капитал можно использовать как часть первоначального взноса.

Суть такого кредита заключатся в том, что застройщик получает деньги от банка двумя траншами: первый – после регистрации договора в Росреестре, второй – в прописанные в договоре сроки. На период строительства объекта заемщик платит проценты только на ту сумму, которую выдал банк, а не на весь кредит сразу.

Программа отлично подойдет тем, кто живет на съемной квартире и не может позволить себе одновременно аренду жилья и ипотеку, или тем, кто ожидает поступление крупной суммы в ближайшее время, к примеру, наследства или дохода по вкладу. Клиентам, у кого есть в собственности жилье, не нужно его продавать пока строится новое, так как ежемесячные платежи будут минимальными.

В зависимости от выбранной программы первый транш составляет от 100 рублей до 10% от цены лота. Именно на эту сумму будут начисляться проценты до завершения строительства объекта. За месяц до получения ключей банк переводит застройщику оставшуюся сумму, при этом ежемесячный платеж резко возрастает. Программы траншевой ипотеки предусматривают для клиента возможность перехода на более выгодную ипотечную ставку в момент ее появления на рынке или с возможностью получения новых льгот. Сделать это можно через 14 месяцев от даты выдачи кредита, но не позднее 7 лет, воспользовавшись опцией «Ставка на снижение».

К реализации девелоперских проектов DOGMA всегда подходит комплексно и видит своей задачей не просто строительство домов, а создание комфортной среды для жизни. Сегодня компания возводит 10 масштабных проектов – пять в Краснодарском крае, два в Московской области, по одному в Ленинградской области, Калуге и Омске. В жилых кварталах застройщика предусмотрены современные игровые и спортивные площадки, школы, детские сады, поликлиники и храмы, которые становятся частью единого архитектурного облика и инфраструктуры проектов.

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