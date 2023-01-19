Дочери погибшей в ДТП с участием Ксении Собчак в Сочи выплатили 300 тыс. рублей

Смертельное ДТП произошло 9 октября 2021 года. На автодороге Адлер — Альпика Сервис столкнулись автомобили Mercedes, в котором Ксения Собчак ехала в аэропорт после мероприятия в Красной Поляне, и Volkswagen.

В результате ДТП на месте от полученных травм погибла 35-летняя фитнес-тренер из Новосибирска Екатерина Тарасова, которая находилась в Volkswagen. Ее муж рассказал, что водитель Mercedes Олег Цой выплатил их дочке 300 тыс. рублей, как пострадавшей стороне.

«Смешно, конечно. Мать ведь ребенку никто не вернет», — сказал Антон Тарасов.

Мужчина добавил, что в этой истории его ничего не устроило. По его словам, Ксения Собчак после ДТП пыталась всячески «обелить» себя и перешла все мыслимые и немыслимые границы. Он утверждает, что сторона Собчак настаивала на том, что мужчина якобы не занимался своим ребенком и был от него отстранен, сообщает «КП-Новосибирск».

Водителя Ксении Собчак приговорили к 2 годам колонии за смертельное ДТП в Сочи. По данным суда, чтобы обогнать едущий впереди автомобиль, водитель нарушил правила разметки, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Polo.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-муж погибшей в ДТП с Собчак в Сочи потребовал с телеведущей 2 млн долларов. Антон Тарасов после личной встречи с телеведущей заявил, что та обманывает, рассказывая о деталях произошедшей аварии.

По словам мужчины, Собчак солгала о помощи пострадавшим и о том, что она получила травмы в результате аварии. Он уточнил, что телеведущая предлагала оплатить работу психолога для его дочери, а также устроить ребенка в хорошую школу. Однако Тарасов отказался от такой помощи, потребовав компенсацию в размере 2 млн долларов.