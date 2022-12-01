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«ДоброЕлка»: третьеклассник Егор попросил у Деда Мороза графический планшет

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dobroelka-treteklassnik-egor-poprosil-u-deda-moroza-graficheskij-planshet
Видео канала «Кубань 24»

Первый день зимы — как предчувствие Нового Года, а значит, теплых встреч и подарков. Их ждут и подопечные благотворительного фонда «Край добра».

Это дети с тяжелыми заболеваниями. О самом заветном дети написали Деду Морозу на открытках. У Егора Батуро — лейкоз, но он хочет рисовать.

«Мне 9 лет. Я учусь в третьем классе. Очень люблю лепить и рисовать. Ходил на футбол, на рисование, потом мне стало плохо и я перестал ходить. В больнице я нахожусь 20-й день. Препараты капают, пункцию берут, ну и таблетки заставляют пить. У меня вся палата — друзья. Некоторые друзья остались в других палатах, некоторые дома сидят. Я верю в Деда Мороза, и хотел бы графический планшет, чтобы рисовать», — рассказал Егор Батуро.

Исполнить мечту ребенка легко. Для этого нужно зайти на сайт акции доброелка.рф и выбрать открытку, на которой написано желание. После этого необходимо нажать на кнопку «Подарить». Все подарки в канун Нового года детям доставят волонтеры фонда «Край добра».

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