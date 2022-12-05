Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

«ДоброЕлка»: пятилетний Кирилл попросил у Деда Мороза игрушку из популярного мультфильма

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dobroelka-pyatiletnij-kirill-poprosil-u-deda-moroza-igrushku-iz-populyarnogo-multfilma
Видео канала «Кубань 24»

В канун Нового года Кирилл Семкин тоже ждет чудес. Мальчик борется с лимфомой.

Почувствовать себя волшебником и подарить исполнение мечты особенному ребенку может любой желающий. Это легко сделать в рамках традиционной благотворительной онлайн-акции «ДоброЕлка». Ее проводят для подопечных благотворительного фонда «Край добра», акция продлится до 18 декабря.

«Здравствуй, Дедушка Мороз, мне пять лет. У меня есть мама, папа и сестричка. Я люблю всех. Я долго нахожусь в больнице, лечусь. Мне тут вводят всякие лекарства. Очень скучаю по семье. Чудо — это то, что ты просишь на Новый год, и оно обязательно сбудется. Дедушка Мороз, я хочу игрушку — GooJitZu, она тянется за ноги и руки. Еще я бы попросил здоровья и счастья», — рассказал Кирилл Семкин.

Исполнить мечту ребенка легко. Для этого нужно зайти на сайт акции доброелка.рф и выбрать открытку, на которой написано желание. После этого необходимо нажать на кнопку «Подарить». Все подарки в канун Нового года детям доставят волонтеры фонда «Край добра».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Под Новороссийском в районе Волчьих ворот произошло 5 ДТП, движение затруднено
Под Новороссийском в районе Волчьих ворот произошло 5 ДТП, движение затруднено
Сергей Жуков отменил запрет на вход в камуфляже в бары «Руки вверх!» после инцидента в Краснодаре
Сергей Жуков отменил запрет на вход в камуфляже в бары «Руки вверх!» после инцидента в Краснодаре
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. Опрос: в Краснодаре 18% кадровиков признались в дискриминации ряда категорий женщин при приеме на работу
  4. Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
  5. В Белореченском районе в перевернувшейся иномарке погиб 19-летний пассажир
  6. В центре Краснодара женщина напала на 81-летнюю пенсионерку и отняла сумку
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях