«ДоброЕлка»: пятилетний Кирилл попросил у Деда Мороза игрушку из популярного мультфильма
В канун Нового года Кирилл Семкин тоже ждет чудес. Мальчик борется с лимфомой.
Почувствовать себя волшебником и подарить исполнение мечты особенному ребенку может любой желающий. Это легко сделать в рамках традиционной благотворительной онлайн-акции «ДоброЕлка». Ее проводят для подопечных благотворительного фонда «Край добра», акция продлится до 18 декабря.
«Здравствуй, Дедушка Мороз, мне пять лет. У меня есть мама, папа и сестричка. Я люблю всех. Я долго нахожусь в больнице, лечусь. Мне тут вводят всякие лекарства. Очень скучаю по семье. Чудо — это то, что ты просишь на Новый год, и оно обязательно сбудется. Дедушка Мороз, я хочу игрушку — GooJitZu, она тянется за ноги и руки. Еще я бы попросил здоровья и счастья», — рассказал Кирилл Семкин.
Исполнить мечту ребенка легко. Для этого нужно зайти на сайт акции доброелка.рф и выбрать открытку, на которой написано желание. После этого необходимо нажать на кнопку «Подарить». Все подарки в канун Нового года детям доставят волонтеры фонда «Край добра».
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