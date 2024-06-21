До трех лет лишения свободы грозит женщине, сжигавшей мусор на мемориале в Сочи

В Сочи полицейские задержали женщину и мужчину, осквернивших мемориальный комплекс «Братская могила советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях Сочи».

Инцидент произошел в ночь на 19 июня на улице Тоннельной у «Братской могилы советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях Сочи». Там пара бросила в пламя Вечного огня несколько пакетов с вещами, после чего скрылась с места. На следующее утром они вернулись к мемориалу, и огонь чуть не погас.

«В Завокзальном микрорайоне захоронено более 4 тыс. солдат, умерших в госпиталях Сочи в годы Великой Отечественной войны. Памятную доску с их именами трудно здесь не заметить», — отмечает специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Проценко.

Подозреваемых отследили по камерам видеонаблюдения системы «Безопасный город» и сведениям ЕДДС. Полицейские задержали их. Выяснилось, что мужчина — житель Алтайского края, женщина — приехала из Ростовской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Ростовской области. В настоящее время ей предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного пунктом «Б» части второй статьи 243 УК РФ», — сообщает помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Анжела Шестерикова.

Позже в соцсетях появились извинения женщины. Несмотря на раскаяние, нарушителям может грозить серьезное наказание.

«Это уголовно наказуемые деяния. И у нас есть общая статья, называется «Вандализм». То есть это осквернение зданий и сооружений. За это грозит до трех лет лишения свободы», — говорит юрист Александр Кугушев.

Расследования уголовного дела взял под контроль глава краевого Следственного комитета Андрей Маслов.