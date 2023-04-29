Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

До конца лета в Сочи благоустроят новый участок маршрута «Две реки — одно море»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-kontsa-leta-v-sochi-blagoustroyat-novyj-uchastok-marshruta-dve-reki-odno-more?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
До конца лета в Сочи благоустроят новый участок маршрута «Две реки — одно море»
Фото пресс-службы администрации Сочи

Участок туристического маршрута протяженностью 1,6 км от ТЦ «Моремолл» до Центрального рынка планируют благоустроить к 1 сентября.

Там положат почти 5 тыс. кв. м тротуарной плитки вместо изношенной брусчатки. Кроме того, на участке появится система сбора и отвода дождевой воды для избежания подтоплений. Также отремонтируют столбы освещения и металлические ограждения по периметру набережной.

Строители оборудуют новую смотровую площадку с кованым ограждением, сделают ландшафтный дизайн с озеленением, установят малые архитектурные формы и обустроят зоны отдыха.

«Общая продолжительность маршрута «Две реки — одно море» — более 15 км. Пешком можно будет пройти от Вертодрома до Мацесты по благоустроенной по самым современным стандартам набережным уже весной следующего года. Наша задача на всех обновляемых городских территориях сохранить всё лучшее и значимое, модернизировать пространство и внедрить новые экотехнологии. Используем лучшие стандарты благоустройства для жизни и отдыха на курорте», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Уже к началу лета закончат благоустройство 300 м набережной реки Псахе. Там заменят покрытие, сделают озеленение и обустроят места отдыха, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: в Сочи начали реставрировать мемориальный дом советского писателя Николая Островского.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 апреля
Менингит: чем опасен, симптомы и признаки
Менингит: чем опасен, симптомы и признаки
Три простейших быстрых блюда с вешенками
Три простейших быстрых блюда с вешенками
День жен-мироносиц 2023: когда отмечают, традиции и история
День жен-мироносиц 2023: когда отмечают, традиции и история
7 обязательных ежегодных обследований для женщины
7 обязательных ежегодных обследований для женщины
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях