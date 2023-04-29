До конца лета в Сочи благоустроят новый участок маршрута «Две реки — одно море»

Участок туристического маршрута протяженностью 1,6 км от ТЦ «Моремолл» до Центрального рынка планируют благоустроить к 1 сентября.

Там положат почти 5 тыс. кв. м тротуарной плитки вместо изношенной брусчатки. Кроме того, на участке появится система сбора и отвода дождевой воды для избежания подтоплений. Также отремонтируют столбы освещения и металлические ограждения по периметру набережной.

Строители оборудуют новую смотровую площадку с кованым ограждением, сделают ландшафтный дизайн с озеленением, установят малые архитектурные формы и обустроят зоны отдыха.

«Общая продолжительность маршрута «Две реки — одно море» — более 15 км. Пешком можно будет пройти от Вертодрома до Мацесты по благоустроенной по самым современным стандартам набережным уже весной следующего года. Наша задача на всех обновляемых городских территориях сохранить всё лучшее и значимое, модернизировать пространство и внедрить новые экотехнологии. Используем лучшие стандарты благоустройства для жизни и отдыха на курорте», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Уже к началу лета закончат благоустройство 300 м набережной реки Псахе. Там заменят покрытие, сделают озеленение и обустроят места отдыха, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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