До конца года заменят 61 лифт в 17 многоэтажках Краснодара

В настоящее время работы ведутся в семи многоквартирных домах, заменить планируют 32 подъемника. Старые лифты уже демонтировали.

В Фонде капитального ремонта МКД Краснодарского края сообщили, что на их месте установят современные безопасные кабины с аудио диспетчером и подсветкой.

«Также впервые за время действия региональной программы они будут со встроенной видеокамерой с возможностью подключения к системе «Безопасный город». Всего в этом году в плане заменить 61 лифт в 17 домах Краснодара», — сообщили в Фонде.

В настоящее время капремонт завершили в 28 многоэтажках, что составляет 12% от годового плана по городу. Уже обновили 14 фасадов, 25 крыш и 23 внутридомовые инженерные системы. На данный момент в работе находятся 100 многоэтажек. В них отремонтируют 30 фасадов, два подвала, 33 крыши и 38 внутридомовых инженерных систем.

В общей сложности в этом году в краевой столице планируют отремонтировать 241 многоэтажек и выполнить порядка 400 видов работ. Общая сумма, направленная из фонда капремонта превышает 2,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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