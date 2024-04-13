До конца года достроят дорогу в поселке Плодородном-2 под Краснодаром

Строительство дороги протяженностью 1,4 км на улице Константиновской ведется по федеральной программе «Стимул», которая входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

Новая дорога соединит улицу Домбайскую с Александровской. На ее строительство направили 200 млн рублей из разных уровней бюджета.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что работы ведутся на участке улицы Константиновской от улицы Героя Георгия Бочарникова до восточной границы жилой застройки поселка Плодородный-2.

«На сегодняшний день идут подготовительные работы под устройство сетей. Завершить работы подрядчик обещает до конца года», — сказал Наумов.

Новая дорога будет трехполосной, ширина ее составит 10,5 м. Ширина тротуара — 2 м. Также предусмотрена велодорожка шириной 2,5 м. Планируется установить четыре автобусных остановки и обустроить 1,8 км ливневой канализации.

На протяжении 1,5 км оборудуют освещение, для этого установят 38 опор, проложат 3 км кабеля. Сейчас рабочие завершили разбивку трассы, начали строительство ливневки и прокладку кабельных линий, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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