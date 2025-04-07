До 80% пчел погибли зимой на Кубани: аналитики прогнозируют рост цен

Статистику привел Союз пчеловодов Кубани. Проблему подтверждают пасечники из разных районов края.

Клещ — виновник гибели ослабленных пчел. Владельцы пасеки в Старощербиновской провели несколько обработок в прошлом сезоне, но побороть паразита не смогли. На стационарных пасеках процент гибели меньше, но тоже очень высок. Нормальным считается, если после зимы погибло 10% пчел. На Кубани же сейчас фиксируют смертность от 60 до 80%.

«Пчеловоды трясутся над своими ульями. Подкармливают пчел белковым составом, чтобы в период холодов пчелы могли питаться и размножаться», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

По словам Алексея Довбни, у него выжили все пчелосемьи. Повезло. Он знает, как важно пчеловоду сотрудничать со всеми агрономами вокруг.

«Пчела — это не корова, она на месте стоять не будет. Там, где цветет, туда она и полетит. Чем могут вообще помочь избавиться от массовой гибели пчел — это информирование», — рассказал пчеловод Алексей Довбня.

Также владельцы пасек рекомендуют использовать агрохимию со сниженным классом опасности. Государство уже установило контроль за оборотом пестицидов.

«Помощником для пчеловодов могла бы стать относительно новая система «Сатурн», где должны быть зарегистрированы абсолютно все хозяйства и фермеры, которые пользуются агрохимикатами. «Сатурн» позволяет посмотреть в телефоне карту сельхозугодий, увидеть — какое поле, чем и когда было обработано», — сообщила Николаева.

Однако, по данным Россельхознадзора, за прошлый год Краснодарский, Ставропольский края и Ростовская область неохотно регистрируются в этой системе.

Климатический стресс, летний зной и длительные зимние оттепели тоже ослабляют иммунитет пчел. К тому же пыльцы в регионе мало, рассказали в Союзе пчеловодов Кубани.

«В лес тоже запретили заезжать пчеловодам. В целом можно заезжать, но нужно оформлять целую кучу документов», — объяснил председатель Союза пчеловодов России по Краснодарскому краю Иван Злобнов.

По заключению аналитиков — следует ожидать скачок цен на продукты пчеловодства. Садоводы пока не дают критичных прогнозов. По их словам, для опыления косточковых насекомых хватит.

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