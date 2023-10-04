До 63,7 млн тонн планирует увеличить КТК перевалку нефти в Новороссийске

Перевалку планируют увеличить на 8,5% — в результате общая сумма превысит рекорд 2019 года.

За 2022 год по трубопроводной системе КТК Тенгиз — Новороссийск транспортировали 58,7 млн тонн нефти. С начала этого года на 441 танкер отгрузили 48,2 млн тонн нефти, при этом только 48 танкеров отработали в сентябре. Это превышает план отгрузки месяца на 211 тыс. тонн.

«Если сравнивать с сентябрем 2022 года, то за указанный период этого года КТК отгрузил на 1,4 млн т нефти больше», — уточнил заместитель генерального директора «КТК-К» Кайргельды Кабылдин.

Он добавил, что в этом году консорциум впервые смог достичь механической пропускной способности перекачки до 83 млн тонн в год. Также Кабылдин отметил, что к 2026 году консорциум приступит к замене выносных причальных устройств, которые работают с 2001 года, а также заменит 400 км магистрального нефтепровода, сообщает пресс-служба АО «Каспийский трубопроводный консорциум».

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