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До 50 тыс. рублей штрафа грозит сочинцу, устроившему свалку в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-50-tys-rublej-shtrafa-grozit-sochintsu-ustroivshemu-svalku-v-krasnodare
До 50 тыс. рублей штрафа грозит сочинцу, устроившему свалку в Краснодаре
Фото t.me/mvd23krasnodar

Факт незаконного выброса строительного мусора пресекли сотрудники ППС в поселке Краснодарском.

Внимание правоохранителей привлекла «Газель», водитель которой выгружал строительный мусор в неположенном месте.

На 25-летнего жителя Сочи составили 4 административных протокола — за загрязнение окружающей среды, осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения и гос. Регистрации, а также за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.

Молодому человеку в общей сложности грозит штраф до 50 тыс. рублей и арест на 15 суток. Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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