До 5 лет колонии грозит жителю Усть-Лабинска, укравшему 13 саженцев туи

В течение двух месяцев 39-летний мужчина похищал с чужих участков туи. Всего он украл 13 хвойных деревьев.

Растения злоумышленник продавал на местном рынке или же обменивал на спиртное. Общая сумма ущерба составила порядка 40 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело похитителя передали в суд. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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