До 30 сентября продлили запрет на разведение костров в Анапе

Решение о продлении особого противопожарного режима приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в мэрии Анапы.

До 30 сентября жителям и гостям Анапы запрещено разводить костры, жечь мусор и сухую траву, а также проводить любые пожароопасные работы с применением открытого огня. Кроме того, вводится ограничение на посещение лесов, в том числе на автомобилях.

Нарушителям режима грозят штрафы от 15 тыс. до 60 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафы увеличатся до 110 тыс. рублей, для юрлиц — от 60 тыс. до 2 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения леса виновникам будет грозить штраф в размере от 200 тыс. рублей. Поджигателям леса грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Также участники совещания обсудили меры пожарной безопасности на территории лесного фонда Новороссийского лесничества. До окончания пожароопасного периода сотрудники лесничества продолжат проводить регулярные противопожарные рейды, профилактическую и агитационно-разъяснительную работу среди населения, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», особый противопожарный режим ввели на территории города-курорта 3 мая по 31 августа.