До 30°С прогреется воздух на Черноморских курортах Кубани днем 22 сентября

Днем 22 сентября в Краснодарский край вернется по-летнему жаркая погода.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, территория края сейчас находится под влиянием антициклона, благодаря чему сохранится сухая и солнечная погода.

«В такой синоптической ситуации температурный фон еще немного подрастет, а столбики термометров на Черноморском побережье даже превысят 30-градусные отметки», — говорится в сообщении Краснодарского ЦГМС в Telegram.

По данным многолетних наблюдений в Краснодаре, максимальная температура воздуха в этот день зафиксирована в 2015 году и составила +34,6°С. Минимальная температура воздуха в этот день наблюдалась в 1956 году и составила +2,6°С.

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